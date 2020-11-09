Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün il merkezinde yapmış olduğu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Narkotimin yaptığı takip sonucunda G.B. (34), O.Ü. (41) ve B.A. (28) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinden toplamda 170 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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