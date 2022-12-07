Hayvana şiddet durmuyor! Bu sefer kediye şiddet uyguladılar - Son Dakika
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Hayvana şiddet durmuyor! Bu sefer kediye şiddet uyguladılar

07.12.2022 10:47
Hayvana şiddet durmuyor! Bu sefer kediye şiddet uyguladılar

Son günlerde giderek artan hayvana şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kağıthane'de bir yere atılan kedinin tel ile işkence gördüğü ve patilerinde cam kırıklarının olduğu görüldü. Çevredekiler ise kedi kulübelerinde kalan birkaç kedinin de şu an olmadığını ifade etti.

Hayvana karşı şiddet durmuyor. Kağıthane'den gelen görüntüler adeta bir vahşeti andırıyor.

KEDİYE İŞKENCE ETMİŞLER

Çakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde gerçekleşen olayda bir kedi okul güzergahında bulunan bir köşeye atılıyor. Bunun ardından kedinin tel ile işkence gördüğü ve patilerinde cam kırıklarının olduğu görülüyor. Kedinin ise oraya ne zaman bırakıldığı bilinmiyor.

BÖLGEDE DİĞER KEDİLERDE GÜNLERDİR YOK

O bölgede marketlerin olduğunu ve kedilere bakıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden S.İ., bulunan bu kedinin içinde tel olduğu için ağzından kan geldiğinin görüldüğünü belirtti. Market çalışanı A.Ö. oradaki kedi kulübelerinde kalan birkaç kedinin de şu an olmadığını söyledi. Fotoğrafı ise ilk olarak bir ortaokul öğrencisi çekiyor ve annesine atıyor.

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