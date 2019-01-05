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Sondaj Kuyusundan Üst Üste Acı Haber

9 dakika önce

Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu.

Sondaj Kuyusundan Üst Üste Acı Haber, System.String[]
Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir sondaj sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi sondaj borusundan kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişiden Yasin Balangi(18) hayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balangi, İbrahim Orçan, ve Mehmet Aydın ise tedavi altına alındı.

YENİ DOĞAN EVLADINI GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan işçiye ise kurtarma ekipleri 2 saat sonra ulaşabildi. 70 metrede sıkıştığı yerden AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balangi (25) ise kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin kimliği henüz belirlenemezken cansız cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlı Urfa'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenilen işçilerden bazılarının kardeş ve akraba oldukları belirtildi. 2 çocuk babası Atilla Balangi'nin çocuklarından birinin yeni dünyaya geldiği evladını henüz göremediği ortaya çıktı.

(Zafer Peker - Derya Evren - Hakan Gönül - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

İşçi, Bursa, 3. Sayfa
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