Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Eski eşi Metin Yüce tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını öne süren ve Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı zor günleri atlattı. Eski günleri geride bırakan Karlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sık sık cesur pozlarıyla dikkat çeken Songül Karlı son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Estetikli haliyle değişimi inanılmaz olan Karlı'ya beğeni yağdı.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMÜŞTÜ

Karlı daha önce "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" demişti.

İşte Songül Karlı'nın pozları;