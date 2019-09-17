Son Dakika Haberleri: Sopayla darbedilen kadının üzerine yanıcı madde döktüler
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Sopayla darbedilen kadının üzerine yanıcı madde döktüler

1 saat önce

Adana'da beyzbol sobasıyla darbettikleri kadını üzerine yanıcı madde dökerek yakmakla tehdit ettiği ileri sürülün 3 şüpheli yakalandı.

Sopayla darbedilen kadının üzerine yanıcı madde döktüler, System.String[]

Adana'da beyzbol sobasıyla darbettikleri kadını üzerine yanıcı madde dökerek yakmakla tehdit ettiği ileri sürülün 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, müteahhit Ebru Berköz Karaca (48), iş arkadaşının kullandığı otomobille merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde seyir halindeyken içinde dört kişinin bulunduğu otomobil önlerini kesti.

Araçtan inen 2 kişi, Karaca'yı zorla otomobilden çıkarıp beyzbol sopasıyla darbettikten sonra üzerine yanıcı madde döktü.

Şüphelilerden biri elindeki çakmağı ateşleyerek Karaca'yı yakmakla tehdit etti.

Bu sırada, çevredeki vatandaşların olay yerine yönelmesiyle şüpheliler otomobillerine binerek uzaklaştı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislere verdiği ifadede, daha önce işlettiği tesise zorla el koyduğu gerekçesiyle aralarında anlaşmazlık bulunan Levent G. ve kuzeni Doğan G'nin olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Polis, Karaca'nın şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliler ile onları araçta beklediği iddia edilen İsmail A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

"Yanıp ölebilirdim"

Taburcu edilen Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir işlettiği tesisi, gözaltına alınan 3 kişinin zorla el koyup alkollü mekan haline getirdikleri iddiasıyla yaklaşık 2 ay önce savcılığa şikayette bulunduğunu belirtti.

Karaca, şikayeti üzerine tapusu bulunmayan ancak işletme ve yapı kayıt belgesi kendisinde olan tesisin işletmesinin savcılıkça durdurulduğunu aktararak şöyle konuştu:

"İş arkadaşımın aracıyla tesisin son durumu görmek için yakınından geçtim. Bu sırada, savcılık kararıyla faaliyeti durdurulan tesisin çalıştırıldığını ve alkol servisi yapıldığını fark ettik. Bunun üzerine telefonla durumu polise bildirdim. İşletmeye polisle birlikte zabıta ekipleri gelip burayı mühürledi. Anlaşmazlık yaşadığım kişiler beni fark edip içinde olduğum aracın peşine düştüler. Daha sonra aracın önünü kesip iki kişi beni zorla araçtan indirip beyzbol sopasıyla darbetti. Üzerime yanıcı madde döküp tehdit ederek yakmaya çalıştılar. İş arkadaşım onları engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bu sırada iki kişiden biri cep telefonu kamerasıyla olayı kaydediyordu. Araçta iki kişi daha bulunuyordu."

Yaşananların ardından şüphelilerin vatandaşların yaklaştığını fark edip kaçtığını aktaran Karaca, "Yanıp ölebilirdim. Bu korku bambaşka bir şey." ifadesini kullandı.

Devlet Hastanesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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