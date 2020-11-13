Sorgun Belediyesinden kadın istihdamına destek - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediyesince, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları, dikiş nakış, çini işleme kursu açıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, açılan kurslarda kadınların yeni meslekler öğrenerek üretim yaptıklarını ve ev ekonomilerine katkı sağlama olanağı bulduklarını söyledi.

Ekinci, 3 sınıfta 75 kursiyerin bulunduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz hem eğitim alıyorlar hem de kurs süresince İŞKUR tarafından desteklenerek, cep harçlıklarını çıkartıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalarımız tarafından verilen eğitimlerde hedefimiz kısa vadede meslek edindirmek, ürettiklerini satmalarını sağlamak. Kurslarda aynı zamanda ilçemizde açılmasını temenni ettiğimiz fabrikalarda ve gerçekleştirmek için adım attığımız projelerde çalıştırılmak üzere kalifiye eleman yetiştirmektir." dedi.

Üreten bir toplum, üreten kadın olma hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Ekinci, "Umuyorum ki 3 sınıf 75 kursiyer ile başladığımız bu eğitimler daha da artacak. Sorgun üreten, gelişen, her gün daha da kalkınan bir ilçe olarak anılsın, her alanda yaptığımız yenilikler ile adımız zikredilsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.