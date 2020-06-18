Sorgun'da LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla okulları dezenfekte ediyor.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğrencilerin en sağlıklı ve güvenilir ortamda sınava girmeleri için ilçe genelinde sınav yapılacak tüm okullarda ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.

İlaçlama ekiplerinin, okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanı titizlikle dezenfekte ettiklerini anlatan Ekinci, "Sınav öncesi olduğu gibi sonrasında da dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Dezenfeksiyon Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yapılması kararlaştırılan tüm okullarda yapılacak." dedi.



Ekinci, bu sınavın ardından 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS öncesinde de, belirlenen okullarda aynı şekilde dezenfeksiyon çalışmaları yapılacağını sözlerine ekledi.