Sorgun ilçesinde sokak hayvanları için mama bırakıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği organizasyonunda çocuklar, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Akbaş, her canlının doğada yaşama hakkı bulunduğunu ve buna tüm insanların saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesinin tüm insanlığın görevi olduğunu vurgulayan Akbaş, "Dernek olarak elimizden geldiğince sokak hayvanlarına yardım ve destek sağlıyoruz. Onların yaşam kalitesini artırmak için uğraş veriyoruz." dedi.

Akbaş, zaman zaman duyarlı vatandaşların destek sağladığını ifade ederek, "Bugün bir hayvansevermiz tarafından alınan mama 8 gönüllü çocuğumuz tarafından beslenme odaklarına bırakıldı. Ayrıca esnaf ve vatandaşlara, üzerinde hayvan haklarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Bize destek veren çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.