Son Dakika Haberleri: Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
Son Dakika Güncel Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

1 saat önce

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret, System.String[]

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ticari ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.

Sivas ve Yozgat'ın yatırım alanlarının karşılıklı olarak değerlendirildiği ziyarette, Sivas ve Sorgun arasındaki tarihi bağların yeniden ve daha güçlü olarak kurulması ve bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Arslan'a ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara da eşlik etti.

Sorgun, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Putin, tayga ormanlarını gezdi Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]