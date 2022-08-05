KPSS krizi sonrası kozmik odada arama yapıldı! Derinleştirilen soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak - Son Dakika
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KPSS krizi sonrası kozmik odada arama yapıldı! Derinleştirilen soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak

05.08.2022 08:56

Türkiye'yi sarsan KPSS iddiaları sonrası soruların sızdırıldığı iddiaları sonrası 31 Temmuz'da yapılan oturum iptal edilerek ileri tarihe ertelendi. 6-7-14 Ağustos'ta yapılacak alan oturumları da ertelendi. Sınavı gerçekleştiren ÖSYM'nin binasında yer alan ve soruların büyük bir gizlilikle hazırlanıp saklandığı 'kozmik oda'da arama yapıldı. El konulan belgeler sızıntının kaynağını bulmak için büyük bir titizlikle incelenip rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte detaylar...

Skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adaylardan yeniden ücret alınmayacağını açıkladı. Ersoy, sınavdaki soruların bazılarının, yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü mümkün değildir" dedi.

ÜÇ AYRI KOLDAN SORUŞTURMA

Skandal ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Savcılığı ve ÖSYM üç ayrı koldan soruşturma yürütüyor. KPSS sorularını deneme sınavında yayınladığı tespit edilen Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

"KOZMİK ODA"DA ARAMA

Şimdi de ÖSYM'nin Ankara'daki merkez binasında yer alan 'kozmik oda'da da arama yapıldı. 'Kozmik oda', ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavların sorularının hazırlanıp saklandığı, dışarıyla iletişimi olmayan bir bölüm. Bu bölüme girmeye yetkisi olan herkes mercek altında.

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SON DAKİKA: KPSS krizi sonrası kozmik odada arama yapıldı! Derinleştirilen soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak - Son Dakika
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