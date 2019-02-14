Son Dakika Haberleri: Sorunlar Birinci Elden Dinlendi

Sorunlar Birinci Elden Dinlendi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi'ndeki şeffaf ve katılımcı yönetim kültürü gereği Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Kapı Günlerinde mensuplar, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile bir araya gelmeye devam ediyor.

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Düzce Üniversitesi'ndeki şeffaf ve katılımcı yönetim kültürü gereği Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde de düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Kapı Günlerinde mensuplar, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Açık Kapı uygulamasının Şubat ayı programını, Hastanenin Başhekimlik makamında gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'ndeki 9. Açık Kapı Gününe katılan mensupların öneri ve şikayetlerini dinleyen Başhekim Prof. Dr. Balbay, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak katılımcıları bilgilendirdi. Her ay vatandaşlar ve mensupların artan katılımıyla devam eden Açık Kapı Günlerinin, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde verilen sağlık hizmeti hakkında düşünceleri öğrenme ve sorunlara paydaşların gözünden bakabilme imkanı sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Balbay, sunulan öneri ve şikayetlerin kendilerine liderlik yaptığını dile getirdi.

Hasta ve çalışan odaklı düşünen kurumlarının, bu yönde doğru kararlar alabilmesi açısından her görüşe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, her ayın ilk Cuma günü istişarede bulunmak üzere tüm paydaşları makamına davet etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Güncel
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