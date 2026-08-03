Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama - Son Dakika
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Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama

Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök\'ten ilk açıklama
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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök, "Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim. Programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"SALI AKŞAMI ZATEN BİLETİM VAR, DÖNECEĞİM"

Soruşturma kararının ardından gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan Ertuğrul Özkök, "10 yıldır gittiğim Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Hatta pazartesi çıkacak yazım da bu konu üzerine. Çok önemli bir festival, 150'nci yılı. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim" dedi.

"AKSİNE BENİ CUMHURBAŞKANI'NI ÖVDÜM DİYE ELEŞTİRDİLER"

"Memleketimden başka nereye gideceğim" diyen Özkök, "Ayrıca programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi" ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan'ın programına konuk oldu. Özkök, programda, "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece" dedi.

Özkök, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten.

Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar.

Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasından soruşturma başlattı.

Müzik Festivali, Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zombiland82@gmail.com [email protected]:
    Adam doğruyu söylemiş diye paket olmuş hemen böyle devam 2 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Kral padisahlar elestilemez gelismemis ulkelerde 2 3 Yanıtla
  • Seyfettin Çiçin Seyfettin Çiçin:
    Eleştirmiş o kadar olacak sonuçta siyasetçi kendisi daha kötü sözlerle eleştiriyor muhalefeti 1 1 Yanıtla
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