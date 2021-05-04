Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı

Şampiyonluk yarışında kritik maçlardan biri olan Erzurumspor engelini 3-1'lik skorla geçene Fenerbahçe'de, takımın ilk golünü kaydeden Jose Sosa'nın performansı futbolseverlerden tam not aldı. Arjantinli futbolcunun maçın ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise takım arkadaşları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sarı-lacivertli taraftarlardan en çok beğeniyi ise Pelkas'ın, "El Maestro" yorumu aldı.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u yenerek ezeli rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı. Sahaya güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, gösterdiği performansla takımın en iyileri arasında yer aldı. "EL MAESTRO" Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından maç içindeki fotoğrafını paylaştı. Takım arkadaşları paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Yunan yıldız Pelkas'ın yaptığı, "El Maestro" yorumu en fazla beğenilen ifade oldu.

Son Dakika

Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!

Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu

Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti