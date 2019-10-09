Son Dakika Haberleri: Sosyal Güvenlik Kurumu Beyşehir'de 5 okula 52 bilgisayar aldı
Son Dakika Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Beyşehir'de 5 okula 52 bilgisayar aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Beyşehir'de 5 okula 52 bilgisayar aldı

1 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Beyşehir ilçesinde, 4 farklı okula 52 adet bilgisayar aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Beyşehir'de 5 okula 52 bilgisayar aldı, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Beyşehir ilçesinde, 4 farklı okula 52 adet bilgisayar aldı.

Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Fırat yaptığı açıklamada, eğitim kalitesinin her geçen gün arttığı Beyşehir'de öğrencilerinin 2023 vizyonu hedeflerine ulaşması doğrultusunda yapılan bu bilgisayar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Fırat açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Okullarımıza yapılan bu bilgisayar desteği biz idareciler ile öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Eğitim ile ilgili son dönemde ciddi gelişmelerin yaşandığı ilçemizde, okullarımıza gereksinim duyulduğu bu günlerde bu verilen destekle bir Beyşehirli olarak her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış Bey'e saygı ve şükranlarımızı sunuyor, ülkemiz adına yürüttüğü bu onurlu görevde kendisine yürekten başarılar diliyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Beyşehir, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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