Sosyal Konut Projesi Açıklaması

07.01.2026 18:49
DMM, 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili yanıltıcı paylaşımların doğru olmadığını duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, '500 bin Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, '500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

