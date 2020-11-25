Sosyal Mahallesi sakinlerinden Başkan Geylani'ye teşekkür pankartı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesinin bu yıl başlattığı altyapı ve yol yenileme çalışmaları nedeniyle Sosyal Mahallesi sakinleri teşekkür pankartı astı.

"Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye ve ekibine çok teşekkür ederiz" yazılı pankartı mahalle girişine asan Sosyal Mahallesi Muhtarı Haşem Yurtada, "Yıllardan beri bu mahallede yaşıyoruz. Bu mahallede doğduk burada büyüdük. Şimdiye kadar kimse mahallemizde bir çalışma yapmamıştı. Mahalle muhtarı olarak göreve geldikten sonra Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ile istişare halindeydik sürekli. Bununla beraber mahallemize güzel kazanımlar sağladık. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ederim. Gerçekten mahallemize çok güzel hizmetler yaptı. 50 yıldan beri mahallemiz köy gibiydi. Onun sayesinde yeniden şehre benzedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bundan sonra mahallemizde güzel şeyler yapacağız. Kalan eksiklerimizi de başkanımız ile birlikte tamamlayacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kara da, uzun yıllar toz topraktan dolayı çok sıkıntı çektiklerini belirterek, "Bu sene bu hizmetlerin gelmesi ile mahalleli olarak çok memnun kaldı. Ana artellerin asfalt olması bizi çok memnun etti. Eskiden çok kötüydü. Belediyenin şu an ki çalışmalarından çok memnunuz. Yatay sokaklarımızda yol yoktu diyebiliriz. Stabilize yollardı tamamen. Asfalt ya da parke yollar yoktu. Mahalleli olarak çok memnunuz. Belediye başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Sosyal Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten ve esnaflık yapan Metin Özay ise "Güzel bir çalışma yaptı arkadaşlar. Yani çok memnunuz. Daha önce çok kötüydü. Eski haliyle yeni hali arasından çok büyük fark var. Asfalt olsun, kaldırım taşları olsun çok güzel yani çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kudbettin Bağatur da, "Biz şu anda belediyeden memnunuz. Çalışmaları şu an çok güzel. Daha önce biz toz, toprak ve dumandan dolayı bir gün olsun balkona çıkıp oturamıyorduk. Ama şu anda inşallah iyi olur. Bizde rahat ederiz vatandaş da rahat eder" dedi. - BİTLİS