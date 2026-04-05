Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Testo Taylan" lakabıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Danyıldız, tahliye edildi.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Danyıldız, cezaevinden çıkmasının ardından is sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir çizgi film üzerine uyarlamış parodi versiyona ait kareyi paylaşan Danyıldız, "Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin." notunu düştü.

MÜSTEHCEN İÇERİK BARINDIRDIĞI İDDİA EDİLDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.