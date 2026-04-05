Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan, "Testo Taylan" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi. Danyıldız, cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda da bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Testo Taylan" lakabıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştığı iddia edilen ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan Danyıldız, tahliye edildi.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Danyıldız, cezaevinden çıkmasının ardından is sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir çizgi film üzerine uyarlamış parodi versiyona ait kareyi paylaşan Danyıldız, "Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin." notunu düştü. 

MÜSTEHCEN İÇERİK BARINDIRDIĞI İDDİA EDİLDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:49:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.