Sosyal Medya Vergi Soruşturması

13.01.2026 16:00
Doğan Bekin, büyük sosyal medya platformlarının Türkiye'deki vergi yükümlülüklerini sorguladı.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Google, Meta, Tik Tok ve X platformlarının ticari faaliyetlerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "2023-2025 yılları içerisinde Google, Meta, Tik Tok ve X gibi platformlardan ne kadar vergi alınmıştır? Alınan verginin yıllara göre dağılımı ne kadardır" diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük sosyal medya kuruluşlarının ticari faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yabancı sanal ağlar ve dijital platformlar uzun yılardır faaliyet yürütmektedirler. Bu platformlar ülkemizde yatırım ve istihdam sağlamadan yüksek gelir elde ederken yıllar içinde toplumda sessiz bir şekilde etkilerini artırmaktadırlar. Ülkemiz, derinden ilerleyen bir dijital işgal ile karşı karşıyadır. Sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkan sanal ağlar ve dijital platformlar ekonomik olarak ülkemize zarar vermektedir. 2024 yılında sadece reklam aracılığıyla Türkiye'den Google, Meta, Tik Tok ve X gibi platformlara tam 158 milyar lira aktarılırken, 2014 yılında reklam pastasından yüzde 20 pay alan bu yabancı mecralar, bugün pastanın yüzde 74'ünü ele geçirmiş durumdadır. Bununla beraber özellikle gençlerimizi hedef alan ve belirli içeriklerle Türk toplumunun değerlerini ve sosyal yapısını da istedikleri gibi şekillendirmektedirler. Gençlerimizi ahlaki yozlaştırma operasyonları ile kumara alıştırırken gençlerimizi uyuşturucuya özendirip sapkın akımlara yönlendirmektedir."

Bekin, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"- Google, Meta, Tik Tok ve X gibi platformlar ülkemizde gösterdikleri ticari faaliyetlerinin tamamı için vergi ödemekte midir?

-2023-2025 yılları içerisinde Google, Meta, Tik Tok ve X gibi platformlardan ne kadar vergi alınmıştır? Alınan verginin yıllara göre dağılımı ne kadardır?

-Google, Meta, Tik Tok ve X gibi platformlarda Dijital Hizmet Vergisi'nin oranlarının artırılmasına yönelik Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır?"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
