Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma - Son Dakika

Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma

6 saat önce

47 yaşındaki sözleşmeli öğretmen Hakan Ay, sosyal medyada iletişim kurduğu 200 okuldaki öğretmene yaklaşık 3 bin adet kitap gönderdi.

Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma, System.String[]

47 yaşındaki sözleşmeli öğretmen Hakan Ay, sosyal medyada iletişim kurduğu 200 okuldaki öğretmene yaklaşık 3 bin adet kitap gönderdi.


47 yaşında olan ve 5 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını, kitapları çok sevdiğini söyleyen Hakan Ay, "Bir tanıdığım elinde kullanmadığı kitapları geri dönüşüme göndereceğini söyledi. Ben de kitapları çok sevdiğim için, kullanılmayan kitapların ihtiyacı olan okullarda daha faydalı olacağını düşündüm" diyerek, sosyal medyadan iletişime geçtiği okullara topladığı kitapları gönderdiğini anlattı.


Kargo ücretlerini okullardaki öğretmenlerin karşıladığını ifade eden Hakan Ay, "Çevremdeki insanlar ve benim bu şekilde hareket ettiğimi öğrenen yurt dışındaki vatandaşlarımız da yardım ediyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 200 okuldaki öğretmenle iletişime geçtik ve 5 bin TL değerinde 3 bine yakın kitap gönderdim" dedi.


Okulların ve öğrencilerin kitaplara ihtiyacı olduğunu söyleyen Hakan Ay, "Kitapları teslim alan öğretmenler bana yine sosyal medyadan fotoğraflar gönderiyor. Öğrenciler kitaplara kavuştukları için çok mutlu oluyorlar. Onları mutlu etmek beni de mutlu ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Hakan Ay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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