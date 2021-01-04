Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi - Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi

04.01.2021 00:16

Rusya'da yayın yapan Kaskad TV, yeni yıl öncesi halka hitap eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kafasını kesik yayınlayınca ortalık karıştı. Hemen sosyal medyada gündem olan olayla ilgili bir özür açıklaması yayınlanan kanal yönetimi, "Sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı.

Kaskad TV adlı yayın kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl öncesi geleneksel olarak yaptığı halka hitabını yayınlıyordu. Fakat 68 yaşındaki Putin, kanalın yayınına kafasının üst kısmı kesilmiş şekilde yansıdı. İzleyiciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, olay hemen sosyal medyaya aksetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; bir sosyal medya kullanıcısı "En nihayetinde o bir KGB çalışanı. Hiç kimse onun gerçek yüzünü görmemeli" yazdı. Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi

KANAL İZLEYİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Haber kanalı olan Kaskad TV, bu yayın skandalı nedeniyle özür dilemekle yetinmedi ve "Sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaskad TV editörleri, hatayı fark edince hem televizyon hem de internetteki yayını kesip müzik girdi. Kanaldan yapılan açıklamada, hataya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, izleyicilerden özür dilendi.

Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi

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Son Dakika Dünya Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi - Son Dakika Dünya


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