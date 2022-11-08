İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor - Son Dakika
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İnsanlar aniden kaçışırken gökyüzünde görüldü: Bakın melek nasıl yükseliyor

08.11.2022 09:53

Sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir videoda insanların kaçıştığı sırada ortaya çıkan bir siluetin yukarı doğru yükseldiği görüldü. Bu canlının melek olduğu öne sürülürken videonun ise kurgu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kısa sürede viral olan videoda insanların etrafa kaçıştıkları görüldü. Tam da bu sırada melek olduğu iddia edilen bir siluet göğe doğru yükselmeye başladı.

HEMEN KAYDA ALDILAR

Birçok insan kaçarken bölgedeki diğer kişilerin bu ilginç anları kayda aldı. Video paylaşılmasının ardından yorum yağmuruna tutuldu.

"KESİNLİKLE KURGU"

Videonun çok kişi tarafından izlenmesiyle birlikte tartışma da başladı. Buna göre videonun kurgu olduğu iddia edildi.

İnsanlar aniden etrafa kaçıştığı sırada ortaya çıktı: Bakın melek nasıl göğe yükseliyor
YORUMLAR (1)
  • Tamer Ceylan: Görüntü, videoyu yapanın hayal ettiği melek görüntüsü. Ve çocukluktan gelen... İki kanat ta eksik değildi zaten o yıllardan. Ama kurgulayan başında ve yukarısında bulunan yuvarlak halkayı unutmuş bence :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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