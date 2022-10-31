Kadının kulağından çıkan zincir, uzunluğuyla görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Kadının kulağından çıkan zincir, uzunluğuyla görenleri şaşkına çevirdi

31.10.2022 16:03

Sosyal medyada paylaşılan bir video, görenleri şaşkına çevirdi. Bir kadının kulağından tam 50 santimetre uzunluğunda zincir çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir kadının kulağına yapılan işleme ilişkin görüntülere yer verildi.

ÖNCE HAZIRLADILAR

Videodaki uzman kişi önce kadının kulağını hazırladı. Daha sonra da elindeki aletlerle kadının kulağındaki cismi çıkarmaya başladı.

50 SANTİMETRELİK ZİNCİR ÇIKTI

Videodaki kadının kulağından tam tamına 50 santimetrelik zincir çıkması, ekran başındakileri hayrete düşürdü.

Kadının kulağından çıkan, izleyen herkesi hayretler içerisinde bıraktı
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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadının kulağından çıkan zincir, uzunluğuyla görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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