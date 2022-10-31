Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir kadının kulağına yapılan işleme ilişkin görüntülere yer verildi.
Videodaki uzman kişi önce kadının kulağını hazırladı. Daha sonra da elindeki aletlerle kadının kulağındaki cismi çıkarmaya başladı.
Videodaki kadının kulağından tam tamına 50 santimetrelik zincir çıkması, ekran başındakileri hayrete düşürdü.
Son Dakika › Yaşam › Kadının kulağından çıkan zincir, uzunluğuyla görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika