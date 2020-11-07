Sosyal medyada 'tokatçı' paylaşımına hakaretten para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü arkadaşı D.M.'ye sosyal medyadan 'tokatçı' diyerek hakarette bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.B., 1100 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl mart ayında meydana gelen olayda G.B., ticari bir iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı D.M.'ye sosyal medya hesabından 'dolandırıcı' suçlamasında bulunarak 'tokatçı' paylaşımında bulundu. D.M.'nin şikayeti üzerine G.B. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan G.B., karar duruşmasında hazır bulundu. Şikayetçi D.M. ise, duruşmaya katılmadı. Tahrik edildiğini öne süren sanık G.B., "Borcunu vermeyeceğini söyledi. Tahrik etti. Beni dolandırdığı için 'tokatçı' dedim" dedi. Mahkeme heyeti G.B.'ye, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 1100 TL adli para cezası verdi.