Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan tanışıp mevlit okuttular
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Sosyal medyadan tanışıp mevlit okuttular

6 saat önce

Kahramankazan'da yaşayan 4 asker adayı sosyal medya vasıtasıyla bir araya gelerek asker mevlidi okuttu.

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Kahramankazan'da yaşayan 4 asker adayı sosyal medya vasıtasıyla bir araya gelerek asker mevlidi okuttu.

Yedek Astsubay başvuruları kabul edilen üniversite mezunu gençler, sosyal medyadan bir araya gelerek Ulu Cami'de asker mevlit okuttu. Öğle Namazından önce okunan mevlide asker adaylarının aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından cami imamı Ramazan Akyol'un yaptığı duanın ardından asker adayları için cemaatten helallik istedi. Asker adayları cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti.

Muhammet Aslan mevlit sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada yedek astsubay başvurularının kabul edilmesinin ardından Kahramankazan'daki diğer arkadaşlarıyla da sosyal medya üzerinden tanışarak bir araya geldiklerini belirterek, "Biz 4 arkadaş, hepimiz burada yaşıyorduk ancak daha önce birbirimizi tanımıyorduk. Sosyal medya üzerinden tanışarak bir araya geldik ve hem ailemizin, hem de halkımızın manevi desteği ve dualarını almak için hep birlikte mevlit okutmaya karar verdik. Çok da güzel oldu, iyiki de böyle birlikte hareket etmişiz. Allah izin verirse 3 Kasım itibariyle Tokat 48. Piyade Alayı'nda vatani görevimize başlayacağız." Dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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