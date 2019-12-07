Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı
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Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan şahıs yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen zanlı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.'nin (32) evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekiplerce Zonguldak Adliyesine sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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