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Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

6 saat önce

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama, System.String[]

ZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
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