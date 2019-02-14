Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyanın Genç Yıldızı İzmirlilerle Buluşuyor

Sosyal Medyanın Genç Yıldızı İzmirlilerle Buluşuyor

1 saat önce

Sosyal medyada şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Çağatay Akman, "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabıyla Optimum'daki imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Sosyal Medyanın Genç Yıldızı İzmirlilerle Buluşuyor, System.String[]
Sosyal medyada şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Çağatay Akman, "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabıyla Optimum'daki imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Sosyal paylaşım sitesine yüklediği "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile milyonlarca kişinin izlediği Çağatay Akman, İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. "Gece Gölgenin Rahatına Bak" ile 275 milyon kez izlenen ve sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni rekoru kıran fenomen Akman, 16 Şubat Cumartesi günü saat 15: 00'da İzmirli sevenleri ile buluşacak.

Genç yıldız, Optimum'da düzenlenecek imza gününde sevenlerine şarkıda seslendirecek. Akman imza gününde, duygularını hayranları ile yüz yüze paylaşacak ve onlarla fotoğraf da çektirecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

İzmir, Genç, çağatay akman, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüste Bulunan Yüklü Miktardaki Paranın Sahibini Bulmak İçin Bir İlçe Seferber Oldu İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:07:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyanın Genç Yıldızı İzmirlilerle Buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]