- Fenomen olmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği kamerada - Son Dakika

- Fenomen olmak isteyen çocukların tehlikeli serinliği kamerada
ANTALYA - Antalya'da yaşları 12 ila 14 arasında değişen 6 çocuğun köprüden atlayarak çaya girdikleri tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşları 12 ila14 arasında değişen 6 çocuk, sosyal medyada paylaşmak için yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden Düden Çayı'na atladı. Çocukların tehlikeli serinliği cep telefonu kamerasına yansırken, gönderdikleri video ise sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: İHA
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