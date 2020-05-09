Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel olamadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel olamadı - Son Dakika

Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel olamadı

6 saat önce

Eskişehir'de, bir çift Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde nikah kıyarken, gelin sosyal mesafe kurallarına rağmen eşinin ayağına basmayı başardı.

Sosyal mesafe damadın ayağına basmasına engel olamadı, System.String[]

Eskişehir'de, bir çift Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde nikah kıyarken, gelin sosyal mesafe kurallarına rağmen eşinin ayağına basmayı başardı.


Korona virüs tedbirleri devam ederken, çiftler kısıtlı da olsa dünya evine girmeye devam ediyor. Son olarak bu çerçevede Birant-Kübra Tüfekçioğlu çifti, şahitler ve anne babalarının uzaktan bakışları arasında Eskişehir İl Müftülüğünde nikah töreni başladı. Sosyal mesafe kuralları gereği en az 1 ila 1,5 metre mesafe aralıkta oturan çiftin nikahını İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıydı.


Diyanet İşleri Başkanlığının uygulamasıyla önce Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlayan nikahta, ardından evlilik kurumu hakkında dini bilgiler verildi. Daha sonra şahitler huzurunda İl Müftüsü Gerek, genç çiftin nikahını kıydı. İmza töreni öncesi gelin Kübra Tüfekçioğlu nikah ritüelini unutmayarak, sosyal mesafe kuralları gereği uzakta otursa da ayağını uzatıp eşinin ayağına basmayı başardı.


"Büyük bir düğün yaparak bunun acısını çıkarmayı düşünüyoruz"


Nikah sonu duygularını dile getiren gelin Kübra Tüfekçioğlu, "Şimdi biz de, herkeste olduğu gibi Korona virüsü tahmin etmiyorduk. Daha önceden planladık ama virüs çıkınca, birçok kurum ve kuruluş vardiyalı sisteme döndüğü için bu konuda sıkıntı çektik. Müftülüğümüzde böyle bir imkan olduğunu öğrendiğimiz gün, kanımızı verdik ve diğer bütün belgeleri topladık. Tabii ki de bu kadar az kişiyle nikah kıymak istemezdik ama inşallah ilerleyen zamanlarda, büyük bir düğün yaparak bizim için de nikah tazeleme olur. Bunun acısını çıkarmayı düşünüyoruz o yüzden Korona'nın bitmesini bekliyoruz" diye belirtti.


"Sosyal mesafeyi ayağımla azaltmaya çalıştım"


Tüfekçioğlu, "Eşimin ayağına basmakta bayağı zorlandım. Basamasaydım, ayağı kalkıp basmak zorunda kalacaktım ama uzaktan uzağa bastım artık sosyal mesafeyi ayağımla azaltmaya çalıştım. Ancak bu ritüeli gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.


"Eşim ayağıma uzaktan bastı"


Birant Tüfekçioğlu ise, "Böyle bir şey olması bizi çok mutlu ve onore etti. Özellikle il müftümüzün bu konuda bizi yalnız bırakmaması bizi çok onurlandırdı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında eşim ayağıma uzaktan bastı. Çok gözükmese de, sosyal mesafeyi korumamız gerekiyordu. Virüsün sonlanmasıyla inşallah düğün yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:01 Kaynak: İHA


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