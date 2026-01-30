Sosyal Politikalar Toplumu Zehirliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sosyal Politikalar Toplumu Zehirliyor

30.01.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya çalışma bakanı, sosyal politika eleştirilerini kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, sosyal politikalar üzerinden çalışanlar, hastalar, işsizler ve göçmenlere yönelik suçlayıcı söylemlerin toplumu zehirlediğini söyledi. DGB Sosyal Devlet Konferansı'nda konuşan Bas, sosyal devlet reformunun gecikmeden sağlam adımlarla hayata geçirileceğini belirtti.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, son dönemde sosyal politika üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi.

Almanya'daki en büyük işçi sendikaları konfederasyonu DGB Sosyal Devlet Konferansı'nda konuşan Bas, çalışanlara, hastalara ve işsizlere yönelik genelleştirici ve suçlayıcı söylemlerin toplumu zehirlediğini söyledi.

"Bu ülkede son zamanlarda yapılan bazı tartışmalar gerçekten canımı çok sıkıyor" diyen Bas, isim vermeden, özellikle kısmi çalışma ve hastalık izinleri üzerinden yapılan eleştirileri hedef aldı. Bas, "Çalışanlara 'herkes kaytarıyor', gençlere 'çalışmak istemiyorlar', hastalara 'gereksiz yere rapor alıyorlar' deniyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Göçmenler, mülteciler ve vatandaşlık parası alanların da haksız şekilde hedef gösterildiğini belirten Bas, "İnsanları paçavra gibi yaftalamaktan vazgeçilmelidir" dedi.

Konuşmasında sosyal devlet reformuna da değinen Bas, ilgili komisyonun sunduğu 50 sayfalık raporun hızla ele alınacağını söyledi. "Bu rapor bir çekmecede unutulmayacak. Önümüzdeki yıllar için yol gösterici olacak" diyen Bas, komisyonda ortak bir anlayış ve reform iradesi oluştuğunu ifade etti.

Reformların hemen hayata geçirilemeyeceğini de vurgulayan Bas, özellikle kapsamlı bir dijitalleşme sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi. Komisyon, vatandaşlık parası, konut yardımı ve çocuk ek ödeneği gibi vergiyle finanse edilen sosyal yardımların sadeleştirilmesini ve tek bir sistem altında toplanmasını önermişti.

Bas, "Hızlı olmak istiyoruz ama aceleci olmayacağız. Reform sağlam ve akılcı olmalı" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sosyal Politikalar Toplumu Zehirliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:49:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Politikalar Toplumu Zehirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.