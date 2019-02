Soydan, Kadın Üretici Pazarı'ndaki Kadınlarla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakının Mezitli Belediye Başkan Adayı MHP 'li Serdar Soydan , "Kimseyi ötekileştirmeden, kibirden uzak samimiyet ve el birliği ile Mezitli'yi arşa çıkaracağımıza dair kendimize de kentimize de söz veriyoruz" dedi.Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Soydan, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti. 4.5 yıl boyunca MHP Mezitli İlçe Başkanlığı yaptığı hatırlatan Soydan, "Bu sebeple ilçemizin sorunlarına da neler yapmamız gerektiğine de hakimiz. Bu süre zarfında emin olun ki, makamımızda oturmadık. Sokaklarda Mezitlili hemşerilerimizle hep yan yana olduk. Vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalıştık. Özellikle kadınlarımızın üretimine saygı duyduğumuz için mevcut projelerin revizyonu noktasında çalışmalarımız var. Şu an bulunduğumuz Kadın Üretici Pazarı'nda eksiklikler olduğunu biliyoruz. Kadınlarımızın çalışma koşullarını iyileştireceğiz. Onların refahı için gerekenleri biliyoruz. Merak etmesinler hepsini bir bir gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı."Kimseyi kötüleyerek siyaset yapmadım"Mezitli'nin 180 bin nüfuslu çok büyük bir merkez ilçe olduğuna dikkat çeken Soydan, "İnşallah alanlarında uzman ekibimizle, ayakları yere sağlam basan projelerimizle 1 Nisan sabahı Mezitli'yi Mezitlili hemşerilerimizle yönetmeye başlayacağız. Siyasi anlayışımda kimseyi kötüleyerek bir yere gelmediğimin altını çizmek isterim. Bu anlayışı da kesinlikle benimsemiyorum. Taş üstüne taş koyandan Allah bin kere razı olsun. Bu zamana kadar emeği geçmiş tüm siyasilere, tüm başkanlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak Mezitli'de vizyonun ve ufkun daha geniş olması gerektiğini düşünüyoruz. Beğendiğimiz projeler yok mu? Elbette var. Ancak bu projeleri günümüze uygun ve teknolojiye entegre edilmiş şekilde geliştirerek Mezitlili hemşerilerimizle yol kat etmek istiyoruz. Biz her zaman şunu örnek gösteririz; Mezitli'de oturan vatandaşlarımız ailesiyle birlikte hep ilçe dışında sosyalleşme ihtiyacı duyuyor. Çok haklılar. Mezitli'de Avrupa standartlarında bir ilçe olmakonusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada projelerimiz mevcut. Bu yola baş koyduysak eğer, Mezitli'nin kimliğine uygun yatırımların öncüsü olmak da bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu."Değişim süreç ister, bu gücü Mezitli'de görüyorum"Hiç kimseyi diğerinden ayırt etmeden gönül kazanacaklarına dair kendilerine de kente de söz verdiklerini kaydeden Soydan, şöyle devam etti; "Şimdi çaldığımız her kapıda, dokunduğumuz her gönülde hemşerilerimin, şahsıma olan bu teveccühü sorumluluğumu bir kat daha arttırıyor. Yürekten inanıyorum, hepimiz kazanacağız. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir Mezitli bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, kibirden uzak samimiyet ve el birliği ile Mezitli'yi arşa çıkaracağız. Emin olun bütün kalpleri fethedeceğim. Kendime güveniyor, Mezitli'deki vatandaşıma inanıyorum. Değişim güç ister, bu gücü onlarda görüyorum." - MERSİN