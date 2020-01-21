"Söyle ona, rahat etsin ben yokken" Serdar Ortaç eski eşine şarkı yazdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Söyle ona, rahat etsin ben yokken' Serdar Ortaç eski eşine şarkı yazdı - Son Dakika Magazin

"Söyle ona, rahat etsin ben yokken" Serdar Ortaç eski eşine şarkı yazdı

6 saat önce

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Ortaç, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yaptığını söyledi.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Ortaç, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yaptığını söyledi.


ÜNLÜ ÇİFT BÖYLE BOŞANMIŞTI

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:12 
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