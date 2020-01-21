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"Söyle ona, rahat etsin ben yokken" Serdar Ortaç eski eşine şarkı yazdı
6 saat önce
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Ortaç, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yaptığını söyledi.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Ortaç, ayrılık sonrası eski eşi için şarkılar yaptığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:12
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