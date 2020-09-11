Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim."