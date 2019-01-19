Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Suriyeliler) Seçim Sonuçları Üzerinde Tesir Edebilecek Etkiye Sahip Değildir"

Soylu: "(Suriyeliler) Seçim Sonuçları Üzerinde Tesir Edebilecek Etkiye Sahip Değildir"

57 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu Erzurum'a gelişi "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" Palandöken kayakam merkezinde düzenlenen toplantıdan görüntü İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ERZURUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu Erzurum'a gelişi
"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"
Palandöken kayakam merkezinde düzenlenen toplantıdan görüntü
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ERZURUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda katıldı.

Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:11 Kaynak: AA

Erzurum, Palandöken, Süleyman Soylu, Güncel
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