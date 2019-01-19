Soylu: "(Suriyeliler) Seçim Sonuçları Üzerinde Tesir Edebilecek Etkiye Sahip Değildir"
57 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu Erzurum'a gelişi "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" Palandöken kayakam merkezinde düzenlenen toplantıdan görüntü İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ERZURUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:11 Kaynak: AA
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