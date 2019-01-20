Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Yerel Seçimler) PKK'nın Yapabildiği Her Noktada, Eylem ve Etkinlik Göstermeye...

Soylu: "(Yerel Seçimler) PKK'nın Yapabildiği Her Noktada, Eylem ve Etkinlik Göstermeye...

18 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı. (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:10 Kaynak: AA

PKK, Süleyman Soylu, Politika
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