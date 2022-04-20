Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Failler hesap verecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bursa'da yaşanan bombalı saldırıya ilişkin, "Failler bulunacak, adalet önünde hesap verecek" açıklamasında bulundu.

Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik yapılan bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, "Bursa- Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi sırasında bir EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. Failler bulunacak ve adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim - İHA)