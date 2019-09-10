Son Dakika Haberleri: Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
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Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, sözde Mardin Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, sözde Mardin Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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