Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün - Son Dakika
Son Dakika Spor Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün - Son Dakika Spor

Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün

23 dakika önce

Beşiktaş'ın sözleşme feshi için kulübe çağırdığı Abdullah Avcı, siyah-beyazlı yöneticilere "Tatile gidiyorum, sözleşme fesih detaylarını avukatımla görüşün" yanıtını verdi.

Beşiktaş, kötü gidişin faturasını teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesmiş ve tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Avcı ile yapılan toplantıda sözleşme feshi imzalanmamış sadece ayrılık kararı alınmıştı. Yapılan görüşmede tazminat maddesi olmayan Avcı'ya sözleşmesinde yer alan 1 yıllık alacağı olan 12 milyon liranın 10 aya bölünerek ödeneceği belirtilmişti.

"TATİLE GİDİYORUM"

Fanatik'in haberine göre yönetim, ayrılık kararı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'yı arayarak sözleşme feshi için kulübe çağırdı ancak Avcı'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Tecrübeli teknik adam "Tatile gidiyorum, sözleşme fesih detaylarını avukatımla görüşün" dedi.

Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:27 
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