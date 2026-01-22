Sözleşmeli Personel Çalışma Kuralları Değişti - Son Dakika
Sözleşmeli Personel Çalışma Kuralları Değişti

Sözleşmeli Personel Çalışma Kuralları Değişti
22.01.2026 10:04
Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar değişti. Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personele de uygulanabilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın istihdam yöntemleri yeniden düzenlendi, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre adaylar alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, düzenlemenin aileler için hayırlı olacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar değiştirildi. Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personele de kıyasen uygulanmasının önü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak yöntemlere yeni düzenleme getirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, ilgili mevzuat kapsamına dahil edildi. SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katına kadar aday giriş sınavına çağrılabilecek. Alımlar, başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek. Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de kıyasen uygulanacak. Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında hizmetin gereği, pozisyon ünvanı veya kurum bazlı ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, haktan yararlanamayacak personeller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

'İŞ-AİLE DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sözleşmeli Personel, Politika, Güncel, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözleşmeli Personel Çalışma Kuralları Değişti - Son Dakika

SON DAKİKA: Sözleşmeli Personel Çalışma Kuralları Değişti - Son Dakika
