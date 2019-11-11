Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, kaldırım işgalleri ve yol kenarına yapılan sağlı sollu araç parklarının Adana'nın imajına zarar verdiğini söyledi. Kaldırım işgallerinin hem görüntü kirliliğine hem de haksız rekabet ve kazanca neden olduğunu kaydeden Sözütek, kentin bir an önce bu çirkin tablodan kurtarılması gerektiğini belirtti.



Sözütek, modern kentlerde kaldırımların sadece yayalara ait olduğunun altını çizerek, "Bir şehrin kaldırımlarındaki düzen ve intizam, o kentin medeniyet seviyesinin göstergesidir. Çağdaşlığı yakalamış kentleri inceleyin hiç birinde kaldırımı işgal eden bir esnafa rastlayamazsınız. Kentimizde ise kaldırımlar adeta işgal altında. Yüzölçümü ve nüfusu bakımından Türkiye'nin sayılı büyük kentlerinden olan Adana, maalesef kaldırım işgalleri nedeniyle büyük bir köyden farksız" dedi.



"Kaldırımda yürümek eziyet"



Kaldırım işgalleri sebebiyle yayaların araç yolunu kullanmak zorunda kaldığını kaydeden Başkan Sözütek, "Amacı yayaların geçişini kolaylaştırmak olan kaldırımlar maalesef bazı işletmeler tarafından ürünlerinin teşhiri için, kafeterya, restoran gibi işletmeler tarafından da masa sandalye atılmak suretiyle işgal edilmiş durumda. Bunlara, kaldırımlara konan tabelalar, yol kenarlarında araçların sağlı sollu gelişi güzel park edilmesi, bisiklet, motosiklet gibi vasıtalarının araç yolu yerine kaldırımları kullanması, zaman zaman da otomobillerin kaldırımlara çıkması eklenince yayalar için kaldırımda yürümek adeta eziyete dönüşüyor. Kaldırımları kullanamayan yayalar araç yoluna iniyor. Zaten bir çok caddede sağlı sollu araç parkları nedeniyle trafik akışı tek şeride düşüyor. Hal böyle iken yayaların da araç yolunu kullanmak zorunda kalması hem yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kent trafiğini felce uğratıyor" şeklinde konuştu.



"Manzara kente yakışmıyor"



Kentin dokusunu bozan bu tablonun yılın 12 ayı uluslararası festivaller ve fuarlara ev sahipliği yapan Adana'ya yakışmadığını vurgulayan Başkan Sözütek, "Yaşadığımız kente karşı hepimizin sorumlulukları var. Esnaf ve sanatkarlarımız bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, iş yerlerinin yasal sınırlarını aşarak işgale sebebiyet vermemelidir. Kaldı ki kaldırım işgali 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre suç teşkil ediyor ve bu suçun para cezası var. Esnaf ve sanatkarlarımız, herhangi bir cezai durumla karşı karşıya kalıp mağdur duruma düşmemek için kurallara uygun davranmalıdır" şeklinde konuştu.



Adana'nın bu tablodan arınıp çağdaş bir kent kimliği kazanabilmesi için kenti yönetenlere de çağrı yapan Başkan Sözütek, "Başta Adana Valimiz Mahmut Demirtaş olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş ve ilçe belediye başkanlarımızdan istirham ediyorum. Adana'yı kanunsuz uygulamalardan, kaldırım işgallerinden, cadde ve sokakların otopark olarak kullanılmasından kurtarsınlar" ifadelerini kullandı. - ADANA