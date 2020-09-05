SP Van İl Başkanı 'imar planını' gündeme taşıdı - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın başlıca sorunları arasında yer alan imar planı konusunda açıklamalarda bulundu.

SP İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündemlerinin kentin kronik problemlerinden biri olan imar planı olduğunu söyledi. 2011 yılında meydana gelen depremler sonrasında ele alınan imar planın günümüzde de bir sonuca kavuşturulmadığını söyleyen İlhan, "2014 yılı Nisan ayı itibarıyla Van Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ismini aldı. Fakat bir türlü tamamlanmayan bir imar planı yarım yamalak bırakılan birçok proje nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ismini Van Büyükşehir Belediyesi kimliğine dönüştüremedi" dedi.

SP Van İl Başkanlığı olarak imar konusunda tespit ettikleri başlıca eksiklikleri sıralayan İlhan, "İmar planları siyaseten veya farklı şekilde araya konan kişilerce gücü olanların istediği şekilde planlarında değişiklikler yaptırarak inşaatlarını yaptığını, birçok vatandaşın da adamı olmadığı için inşaatını yapamadığı ya da yanındaki bina 7 katken, diğer vatandaş 3 ya da 5 kat yapmak durumunda kalarak mağdur olduğu görülmektedir. İmar planlaması yapılırken, Çevre Şehircilik Bakanlığının belirlediği DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oranı yüzde 45 olarak belirlenmiştir. Fakat belediyelerin DOP oranını imar planını yaparken yüzde 25-30 oranına çekme yetkisi mevcuttur, yetki kullanılmadığı için ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Van coğrafi konumu itibarıyla bir çekim merkezi konumundadır. Her yıl çevre illerden ciddi göç almaktadır ve bu da şehrin merkez mahalleler dışında çevre mahallelerinde de çok ciddi inşaat yapılmasına neden olmaktadır ve bu inşaatların önemli bir kısmında ruhsatsız olarak yapılmakta ve ileride şu an yoğun yerleşim olmayan mahallelerde de çok ciddi bir problemle karşılaşılmasına sebep olacaktır. İlimizin önemli imar problemlerinden biri de revize imar planı yapılırken yaşanmaktadır. Revize imar planı 3 ayda yapılması gerekirken belediyenin hantal davranması neticesinde iki yıl gibi bir sürede yapılması da ciddi mağduriyetler yaşanmasına sebep olmaktadır. Yeni yapılacak binalarda otopark zorunludur fakat Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı otopark harcı uygulamasıyla harcı yatıran otopark olmaksızın binayı yapmakta ve bu da şehrin mevcut otopark sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı ve İlçe İmar İşleri Müdürlüklerinde ciddi anlamda liyakatli personel eksiği söz konusudur. Van Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığının İpekyolu, Tuşba, Edremit imar işleri müdürlüklerinin nitelikli ve yeterli sayıda personelle alt yapısını güçlendirmelidir. Van Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığının koordinesinde ilçe imar işleri müdürlükleriyle birlikte masa başında değil, sahaya inerek hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, adil bir imar planlaması yapmaya ve gerekli adımı atmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - VAN