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SpaceX Ay'a ilk nakliyatını 2022'de yapacak
6 saat önce
Yıllar sonra Ay'a tekrar astronot göndermeyi planlayan NASA, bilimsel araçları taşımak için 5 uzay teknolojileri firması ile anlaştığını açıkladı. Bu kapsamda, Elon Musk’un kurucusu olduğu SpaceX yeni uzay aracı Starship ve Super Heavy ile 2022 yılında Ay’a ilk nakliyatı yapmayı hedefliyor
Yıllar sonra Ay'a tekrar astronot göndermeyi planlayan NASA, uzaya kargo taşımacılığı için 5 teknolojisi firması ile anlaştığını duyurdu.
Bu kapsamda Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX, yeni tanıttığı uzay aracı Starship ve Super Heavy ile 2022 yılında Ay'a ilk nakliyatı yapmayı hedefliyor. İşler Elon Musk'ın planladığı gibi yürürse SpaceX 2022 yılında Ay'a, 2024 yılında da Mars'a astronot taşımaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:49
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