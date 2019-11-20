SpaceX Ay'a ilk nakliyatını 2022'de yapacak

Yıllar sonra Ay'a tekrar astronot göndermeyi planlayan NASA, uzaya kargo taşımacılığı için 5 teknolojisi firması ile anlaştığını duyurdu.



Bu kapsamda Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX, yeni tanıttığı uzay aracı Starship ve Super Heavy ile 2022 yılında Ay'a ilk nakliyatı yapmayı hedefliyor. İşler Elon Musk'ın planladığı gibi yürürse SpaceX 2022 yılında Ay'a, 2024 yılında da Mars'a astronot taşımaya başlayacak.