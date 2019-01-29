Son Dakika Haberleri: Spd Bavyera, Yeni Yöneticilerini Seçti: Ertuğ Yeniden Parti Yönetiminde

Spd Bavyera, Yeni Yöneticilerini Seçti: Ertuğ Yeniden Parti Yönetiminde

1 saat önce

ARALARINDA Türk isimlerinde yer aldığı 300 delege, Bad Windsheim şehrinde iki gün süren kurultayda SPD Bavyera Teşkilatı'nın yöneticileri seçti.

Spd Bavyera, Yeni Yöneticilerini Seçti: Ertuğ Yeniden Parti Yönetiminde, System.String[]
ARALARINDA Türk isimlerinde yer aldığı 300 delege, Bad Windsheim şehrinde iki gün süren kurultayda SPD Bavyera Teşkilatı'nın yöneticileri seçti. Natascha Kohnen, son seçimde aldığı yüzde 9.7 oy oranına rağmen delegelerin yüzde 79.3'ünün oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel sekreter Uli Grötsch ve Avrupa Parlementosu Orta Frankonya adayı Matthias Dornhuber'in seçildiği parti yönetimine Nürnberg Belediye Başkanı Uli Maly de en yüksek delege oyuyla girdi.

HALKI YAKINDAN İLGİLENDİREN KONULARA YÖNELECEĞİZ

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ'un da yeniden yönetime girdiği kurultayda toplam 24 isim arasında Nürnberg SPD Başkanı Thorsten Brehm de yer aldı. Bavyera SPD Başkanı Natascha Kohnen, bundan sonra halkı yakından ilgilendiren konularda daha keskin ve belirleyici politika izleyeceklerini belirttiği konuşmasında "Emeklilik, işsizlik ödeneği (Harz IV), veraset vergisi, diesel yasakları gibi konularda düşüncelerimizi seçmenimize daha belirgin anlatabileceğiz" dedi. Kurultaya Nürnberg'ten Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg SPD Belediye Meclis üyesi Aynur Kır, Nürnberg SPD Nordostbahnhof Başkanı Abdurrahman Gümrükçü olmak üzere 11 delege katıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 

Avrupa, Bavyera, Güncel
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