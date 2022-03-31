SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay - Son Dakika
Üye Girişi

SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay

31.03.2022 20:31
SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip olan BBVA'nın, hisse başı teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip olan BBVA'nın, hisse başı teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığını açıkladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 220 milyon lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 600 milyon lira, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 600 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye Garanti Bankası AŞ (Banka) sermayesinin yüzde 49,85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın (BBVA), Banka'nın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.

YORUMLAR
500
Fibabanka'dan sermaye piyasalarına ikinci ihraç Fibabanka'dan sermaye piyasalarına ikinci ihraç

Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement