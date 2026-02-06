SPK'dan ETYAT'a İşlem Yasağı - Son Dakika
SPK'dan ETYAT'a İşlem Yasağı

06.02.2026 21:42
SPK, ETYAT paylarında bilgi suistimali nedeniyle 12 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ'ye (ETYAT) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 12 kişiye 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ (ETYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1- (a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 12 kişi hakkında 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans

