SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme - Son Dakika
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Finans

SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme

SPK\'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek\'in "istifa" iddiasına inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili istifa iddiasını ortaya atanlara karşı harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

24.08.2024 00:54
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

Açıklamada, Kurul'dan ve resmi makamlardan gelmeyen ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Finans SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 'istifa' iddiasına inceleme - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Bilgehan Göktürk: Kaç ay oldu göreve geleli ne yaptı?Bir arpa boyu yol alamadık... 50 50 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Her hafta bir Bakan istifa ediyor maşallah Fenerbahçe teknik direktörleri gibi olduk 32 43 Yanıtla
  • Halim Filografi: Keşke bunların yanında şu ekonominin niye hep kötüye gittiğini de araştırsanız boş vaktiniz varsa. 43 23 Yanıtla
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