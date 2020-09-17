SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri pay piyasasında 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 18 Eylül 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 750 milyon dolar, OYAK Yatırım Menkul Değerler'in 510 milyon lira, Lider Faktoring'in 140 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Emlak Katılım Varlık

Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikasını onayladı.

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret, Global Menkul Değerler, Dagi Yatırım Holding, Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret pay piyasalarında

gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 127 bin 20,92 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Turkcell İletişim Hizmetleri pay piyasasında 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar

hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve

yararlarının korunmasını teminen, 18 Eylül 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla

emir iletilmesinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.