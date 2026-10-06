SPK'dan "Borsa İstanbul 130 kez uyarıda bulundu" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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SPK'dan "Borsa İstanbul 130 kez uyarıda bulundu" iddiasına yalanlama

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SPK\'dan "Borsa İstanbul 130 kez uyarıda bulundu" iddiasına yalanlama
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarla ilgili 2025'ten bu yana 130 kez uyarıda bulunduğu ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini belirten SPK, 2025 ve 2026'nın ilk 9 ayında toplam 3 milyar 689 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve 326 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından şüpheli fonlarla ilgili 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak Kurulun bu uyarıları dikkate almadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. SPK, söz konusu sayının gerçeği yansıtmadığını belirterek Borsa İstanbul'dan gelen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

"TÜM BİLDİRİMLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR"

SPK'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul tarafından Kurula gönderilen tüm bildirimlerin değerlendirildiği, gerekli denetim ve gözetim işlemlerinin yerine getirildiği belirtildi.

Kurul, gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarının da dikkate alındığını ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi. Açıklamada, fonlara ilişkin gündeme gelen bilgi notu sayısının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

2025'TE 2 MİLYAR 741 MİLYON LİRA CEZA

SPK, yürüttüğü denetimler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

2026 yılının ilk 9 ayında uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı ise 948 milyon lira oldu. Böylece iki dönemde uygulanan idari para cezalarının toplamı 3 milyar 689 milyon liraya ulaştı.

326 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurulun açıklamasına göre 2025 yılında 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2026 yılının başından bu yana ise 174 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

Böylece iki dönemde hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı toplam 326'ya çıktı. SPK ayrıca 2026 yılında yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

"130 KEZ UYARILDI" İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon soruşturmasına ilişkin yazısında Borsa İstanbul tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda, şüpheli fonlarla ilgili 2025 yılından bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğunun ancak SPK'nın bunları dikkate almadığının ifade edildiğini aktarmıştı.

Selvi, yazısında "İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?" sorularını yöneltmişti.

SPK ise yaptığı açıklamayla bu iddiaya yanıt vererek, Borsa İstanbul'dan gelen bildirimlerin dikkate alınmadığı iddiasını reddetti ve habere konu fonlara ilişkin bilgi notlarının sayısının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sermaye Piyasası KuruluAbdülkadir SelviFon SoruşturmasıBorsa İstanbulFon kriziEkonomiSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nuri yıldız Nuri yıldız:
    Borsada Bir hisse alım satımdan fazla ama hisse ekside kapatıyor . Kademe altında herşey dönüyor.. Birde yıldız kullanıcı var..Bunlar küçük yatırımcılarından daha avantajlı işlem yapıyor.. İlkönce borsada bunları düzeltin.. 0 0 Yanıtla
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