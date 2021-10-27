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#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

27.10.2021 15:57
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU SPOR DOSTU ŞEHİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORALTINORDU SPOR DOSTU ŞEHİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR Altınordu Belediyesi şehrin 100. yılını şehre kazandıracağı dev spor kompleksi ile taçlandırıyor.

ALTINORDU SPOR DOSTU ŞEHİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORALTINORDU SPOR DOSTU ŞEHİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR Altınordu Belediyesi şehrin 100. yılını şehre kazandıracağı dev spor kompleksi ile taçlandırıyor. Altınordu'da her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Altınordu Belediyesi bu kapsamda ilçenin en büyük spor projelerinden birisi olan "Altınordu Cumhuriyet Spor Kompleksi" başta olmak üzere önemli yatırımları şehre kazandırıyor. Sporu ve sporcuyu destekleyen, teşvik eden ve yeni sporcuları şehre kazandıracak tesiste, açık ve kapalı tenis kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, bisiklet parkuru, atletizm pisti, kaykay ve paten pisti alanları oluşturulacak. Her yaşa özel spor alanlarının yapılacağı projede eğlence ve dinlenme terasları, otoparklar, uzun atlama sahası, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, kültür parkları ve etkinlik alanları da yer alacak. Proje ile yeşil alanlar da artırılacak. Tesiste kütüphane, kafeterya, sosyal etkinlik alanı ve yeşil alanlar da olacak. Altınordu'lu gençler tesiste huzurlu bir ortamda ders çalışıp, sosyalleşme imkanı bulacakları yeni bir kütüphaneye de kavuşacak. "PROJELERİMİZ İLÇEMİZDEKİ SPOR REFORMUNU TAÇLANDIRACAK"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: "Spor tesislerimiz 7'den 77'ye şehrimizin tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir. Spor kültürünü yaşatma ve yaygınlaştırma hedefiyle gelecek nesillerimizin bu kültürle yoğrulması amacıyla kompleksimiz farklı spor dallarını içerisinde barındırabilecektir. Futbol sahalarından, basketbol sahalarına, tenis kortlarından yüzme havuzuna kadar birçok imkan sunulacaktır. Böyle bir alt yapıyla spor endüstrisinden özelde Altınordu'muza genelde Ülkemize düşen payı artırma hedefindeyiz. Bir başka projemiz de şehrimizin hatta bölgemizin kültürel çehresine büyük katkı yapacağına inandığımız atlı spor tesisimizdir. Bu yönüyle haralarıyla, at koşum alanlarıyla, müze ve kafeleriyle çok geniş bir alanda hizmet verecek olan tesisimiz şehrimizin modern yapılarından biri olacaktır. Biz, vizyon kenti için çalışıyoruz. Hem üreten hem de sosyal alanda değişimi sağlayacak projelerimiz ile 94 ruhuyla, 2023 hedeflerine odaklanmış bir şehir inşa etmek için çabalıyoruz. Şehrimizde hayata geçireceğimiz spor yatırımlarına katkı ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Derdimiz insan. Gayemiz, şehre hizmet insana hürmet eden belediyeciliği sürdürülebilir kılmak" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Mahallesinde yükselecek tesiste proje çalışmaları tamamlandı. "DAHA SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Sadece klasik altyapı hizmetleri değil şehre değer katacak tüm alanlarda önemli bir mesai verildiğinin de altını çizen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını da vurguladı. Başkan Tören, semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını hatırlatarak, amaçlarının sağlıklı nesiller yetiştirmek, herkesi spora teşvik etmek olduğunu söyledi.

#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet, Altınordu, Ordu, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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