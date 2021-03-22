SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

22.03.2021 15:05

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Denizli heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Denizli heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarla ilgili protokol imzaladı. Bakan Kasapoğlu, 'Bu şehrin yarınlara olan yürüyüşünde gençlik ve spor yatırımları çok önemli bir yer ediniyor. Denizli'yi hem gençliği hem sporuyla farklı noktaya taşıyacak. Protokolümüz, çalışmalarımız, bugünümüz yarınlarımız için hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 'Bugün her alanda sadece futbol alanında değil, basketbolu, voleybolu, tenis kortları, yüzme havuzları her alanda Denizlimizin zaten Denizli üretken şehir, zaten belediyelerimiz bu anlamda büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere hep çıtayı yükseltmişler ve o çıtayı hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız. Gençlik faaliyetlerimizi, gençlik merkezimiz olmayan ilçemiz Denizli'de kalmayacak. Spor salonlarıyla, gençlik merkezlerimiz tüm gençlik yatırımları ile inşallah Denizli'yi şaha kaldırmanın yeni bir miladın akdini gerçekleştireceğiz. Çünkü biz gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız' diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Kasapoğlu, 'Yerel yönetimlerle işbirliğini çok önemsiyoruz ve bu önemlin sonucu olarak da bugün bu protokollerle tüm ilçelerimize dokunuyoruz, tüm belediyelerimizle, kaymakamlıklarımızla yerel iş birliğini ortaya koyuyoruz' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gençlik Merkezlerimizle, erişilebilir olan mekanlarda gençlerimiz gelecekler kendini geliştirmek için gerektiğinde arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla sohbet için gelecekler, gerektiğinde eğlenmek için gelecekler ama gençlerimizi her alanda gerek sporda gerek bilimde gerek sanatta, edebiyatta her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Öncelikle büyükşehir belediyemizin amatör sporlar için ortaya koymuş olduğu bir vizyon var bunu beraber geliştireceğiz. Engelsiz yaşam merkezimizi tüm engelli vatandaşlara, ailelere hitap edecek modern bir merkezi Denizli'ye kazandıracağız. Geleneksel spor tesisleri, havuzlar, yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile belediye ve bakanlığımızın havuzlarını gece gündüz halkımızın hizmetine açacağız.'

'7/24 SPOR FELSEFEMİZLE TÜM SALONLARI HALKIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ'

Sporun erişimi ve tabana yayılması bakanlığın en büyük amaçlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, ' 7/24 spor felsefemiz ile kadınların gençlerin tüm spor salonlarını kullanımına açacağız. Kadın odaklı spor politikamız gereği, kadınlarımızın tesislerimizden öncelikli faydalanması konusunda çabamızı ifade etmek istiyorum. 10 bin pota kapsamında sadece Denizli merkez değil tüm ilçeleri potalar ile donatıyoruz. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'sinde yeni dev adamlar inşallah Denizli'den de güçlü bir şekilde gelecek. Sporun erişimi ve tabana yayılması bakanlığımızın en büyük amaçlarından bir tanesi. Yine bu doğrultuda sporu tabana yayma odaklı çalışmalarımızı gerek yerel yönetim ve bakanlığımızın tüm birimleriyle özellikle Denizli'de üniversitemizin güzel tesislerimiz var onları kullanım adına inşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de tüm tesislerin tüm halk için seferber edilmesi noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Semt sahaları, sadece futbol değil, basketbolu voleybolu ile Denizlimizin köylerine kadar ulaşılabilirlik noktasında amaçlarımızdan bir tanesi. Bu amaçla protokolümüz Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı
SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı

Mehmet Kasapoğlu, Denizli, Futbol, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı - Son Dakika


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